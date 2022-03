Un Vesuvio ‘erutta’ il sesso del ninnillo e della ninnella, il gender reveal made in Napoli

La tradizione americana del gender reveal è stata già rielaborata dall’inventiva napoletana. L’idea è venuta alla speaker radiofonica Stefania Zizolfi che ha creato, insieme alla event planner Francesca, una nuova versione made in Napoli della rivelazione del sesso del nascituro. Quindi addio ai palloncini e ai pupazzetti, ai colori rosa e al celeste e alla dicitura boy e girl. Tutti i riferimenti sono stati completamente soppiantanti dalla dicitura di ‘o nennillo o ‘a nennella. Il culmine dell’evento è rappresentato, quindi, da un enorme Vesuvio che erutta il fumo colorato che rivelerà il sesso del bimbo.

“Avevo un desiderio di creare un gender reavel in un giardino e con una event planner all’altezza che potesse realizzare un evento alternativo. Alla festa di un nostro amico ho conosciuto Francesca, dopo qualche giorno, ci siamo rincontrate. Lei aveva delle idee molto chiare e affini alle mie“, spiega Stefania Zizolfi. Dunque si tratta di una rivisitazione di un’idea americana che è giunta recentemente anche in Italia.

I VIDEO DEL GENDER REVEAL IN SALSA PARTENOPEA

CHE COS’E’ IL GENDER REAVEL

Il gender reveal è una festa evento pre-natal organizzata per rivelare ad amici e parenti il sesso del bambino che sta per nascere. Dunque l’evento si organizza quando l’ecografia da la certezza ai futuri genitori se il bambino in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia. Alcuni confondono il gender reveal con un’altra festa del periodo pre-natale, il baby shower. Quest’ultima si organizza sì prima della nascita del bambino, ma la sua funzione è quella di fare dei regali utili alla neo mamma e al suo figlioletto. In un gender reveal party invece la componente regalo non è così centrale perché tutto è basato sulla sorpresa e sulla condivisione di un momento. Quindi il baby shower, solitamente, si festeggia solo al femminile, il gender reveal è una festa che può coinvolgere tutti i membri della famiglia.