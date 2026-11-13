Giallo ad Acerra, uomo finisce in ospedale: “Mi hanno sparato”

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Un uomo di 43 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola nella serata di ieri ad Acerra. Il 43enne, originario della città, è stato raggiunto da un proiettile al piede ed è stato successivamente accompagnato alla clinica Villa dei Fiori.

Proprio presso la struttura sanitaria sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acerra, allertati per la presenza dell’uomo ferito.

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La prima ricostruzione: due sconosciuti in scooter

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, l’episodio si sarebbe verificato in via Muro di Piombo. Due persone, entrambe sconosciute e in sella a uno scooter, avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco.

Uno dei proiettili avrebbe raggiunto il 43enne a un piede. Per l’uomo i medici hanno stabilito una prognosi di sette giorni.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire la matrice dell’episodio. Al momento non vengono escluse ipotesi e restano da verificare le circostanze che hanno portato al ferimento del 43enne.