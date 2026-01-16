Rivendeva gioielli rubati, il ricettatore delle bande arrestato a Napoli

PUBBLICITÀ

Gioielli e orologi venivano rubati dalle bande dei topi d’appartamento per poi essere rivenduti grazie all’aiuto di un ricettatore di Pianura. La refurtiva sarebbe stata maneggiata da Alessandro Russo, indagato recentemente dalla Procura di Napoli Nord. Dalla sua abitazione, il 35enne avrebbe gestito l’attività abusiva di compravendita di oggetti preziosi. La merce gli sarebbe stata procurata dai capi delle batterie criminali guidate da Dario Marra, Alfredo ‘o Gemell’ Massimo e Ciro Fabiano.

“La collanina è uscita oro e la crocetta è uscita falsa, quella mezza spilla con il gancetto dietro è stagno, quei due orecchini con la pietra grossa sopra è falsa… quella fede grande acciaio è falsa… quelle palline rosse piccoline sono false… le sto portando tutte indietro… il peso netto quanto era Alessandro?“, questa conversazione è stata captata durante una trattativa portata avanti da Massimo in presenza di Russo proprio il 35enne sarebbe stato incaricato di valutare gli oggetti preziosi.

Furti in casa e truffe, presi i capi e i complici delle 7 bande di Napoli

Le indagini dalla Procura di Napoli Nord iniziarono dopo un raid condotto in una casa a Casoria. Dal giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, gli inquirenti hanno scoperto oltre 100 furti in casa commessi con modalità simili, confermate anche dalle denunce delle vittime presentate alle forze dell’ordine.

Bottino da 105mila euro

Sono state 38 persone, appartenenti a 7 diversi gruppi criminali, dedite agli assalti contro gli appartamenti situati tra Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, ma anche nelle province di Frosinone e Roma. Ricostruiti circa 150 eventi delittuosi, nello specifico 40 furti in abitazione consumati, 3 furti tentati, 92 tentativi incompiuti, 8 ricettazioni, 3 truffe commesse con la tecnica dello specchietto.

Dall’assalto alla fuga

Gli autori dei furti, aiutati da due o tre vedette posizionate all’esterno, si introducevano nelle abitazioni con chiavi alterate o chiavi universali. Compiuto il furto si allontanavano a bordo di auto munite di nascondigli creati ad hoc per nascondere gli attrezzi, i gioielli e i soldi.