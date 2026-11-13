Giugliano, gara di solidarietà per Ezio: 67mila euro in due giorni per il farmaco antitumorale

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Sono stati raccolti, in poco più di due giorni, 67mila euro su GoFundMe per Ezio Riccio, di Giugliano in Campania, che ha lanciato un appello per acquistare un farmaco contro il tumore alla giunzione esofago-stomaco. “Ho affrontato un’operazione chirurgica molto delicata – racconta – poi cicli di chemioterapia e radioterapia e infinite giornate in ospedale senza mai perdere il sorriso e la voglia di combattere. Oggi, però, sono arrivato al punto in cui la malattia non regredisce”.

“Fortunatamente – scrive – esiste una nuova cura: un farmaco salvavita di ultima generazione, lo Zolbetuximab, che rappresenta una reale e concreta speranza di guarigione. La scienza medica lo ha approvato – spiega – ma ci scontriamo con un ostacolo burocratico: non è ancora rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale e, quindi gli ospedali pubblici non possono somministrarlo gratuitamente”. In sostanza l’unico modo per averlo è acquistarlo privatamente. E il prezzo è proibitivo: una dose costa infatti diecimila euro e, stando al protocollo terapeutico iniziale, Ezio avrà bisogno di almeno dodici somministrazioni, alle quali seguirà una terapia di mantenimento.

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“Non possiamo accettare che il diritto alla vita di una persona dipenda dal denaro. Per questo – continua – vi chiedo aiuto col cuore in mano. Non sto chiedendo un miracolo, ma sto chiedendo solo tempo. Da passare con mia moglie e con i miei due splendidi figli, entrambi all’Università”. “Voglio vederli diventare grandi, stringere le loro mani e dire loro quanto sono orgoglioso”, aggiunge Ezio.

La solidarietà è stata subito travolgente: in 780 hanno già donato. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/ aiutatemi-ad-avere-il-farmaco- che-possa-regalarmi-piu-tempo