Sky pubblica il nuovo trailer di Gomorra 5 Chi ti tradisc' è n'amico Cirù

Oggi Sky ha pubblicato il nuovo trailer di Gomorra 5. Dalle immagini è possibile vedere un Genny Savastano assalito dai dubbi: “Aggia sunnat’ che e muort’ turnavan’ e te trascinavan’ sotto terra. Se n’amico te tradisce è semp’ ‘na amico Cirù“.

Finalmente l’attesa dei fan è finita, infatti, è stata annunciata la data di uscita di Gomorra 5. “A novembre abbiamo il debutto di un grandissimo titolo, Gomorra 5, la stagione finale”. Lo ha annunciato Antonella D’Errico Executive Vice president Programming di Sky Italia nella conferenza di lancio dei quattro nuovi canali Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries, Sky Nature al via dal primo luglio. “Noi intendiamo a produrre sempre con maggiore quantità ma anche grande qualità – ha aggiunto – e poi decidere di volta in volta su quale canale andranno le produzioni”. L’ultimo capitolo della saga andrà in onda su Sky Atlantic.

GOMORRA 5, COSA CI ASPETTA

Gomorra 5 avrà come protagonisti Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Arturo Muselli, Ivana Lotito. Genny è costretto a rinunciare al suo sogno di normalità e torna in campo. Ma ora è braccato dalla polizia e costretto in un bunker. Il boss di Secondigliano ha abbandonato Azzurra e Pietrino per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. Intanto la guerra è imminente e i nemici agguerriti, ma potrà contare su Ciro Di Marzio che è vivo in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

“La prossima sarà una guerra lunga e faticosa”, anticipazioni su Gomorra

Nella nuova stagione di Gomorra il giovane boss di Secondigliano dovrà scontrarsi contro il clan Levante e ed Elia Capaccio, perciò cercherà nuovi alleati. La quarta stagione della serie-crime si chiuse con il mistero del Maestrale, spietato camorrista senza volto, cercato da Genny Savastano per sostenere la guerra con i suoi avversari.

GENNY INSIEME AL MAESTRALE E A CIRO DI MARZIO IN GOMORRA 5?

Nella quinta stagione di Gomorra potrebbe nascere, quindi, l’alleanza criminale tra Genny, Ciro Di Marzio e il Maestrale. La decisione di iniziare la latitanza, lasciando la moglie azzurra e il figlio Pietro, è frutto degli omicidi di Patrizia e di Michelangelo Levante. Il boss di Secondigliano accusa entrambi di aver iniziato a collaborare con il magistrato Walter Ruggieri. Gennaro, inoltre, uccide anche gli zii Levante inimicandosi così i cugini Saro e Ciccio.