E’ prevista per settembre la ripartenza del Grande Fratello Vip. Mediaset ha già messo in moto i motori per organizzare un cast all’altezza delle scorse edizioni, che sa regalare emozioni e tanti colpi di scena. Fra i tanti nomi che circolano online l’ultimo, in ordine cronologico, è quello dell’ex ballerina di Amici, Martina Miliddi, che avrebbe conquistato l’attenzione di Alfonso Signorini dopo essere stata a Verissimo da Silvia Toffanin.

Ad incuriosire il conduttore è stata la storia personale della ballerina di Amici e flirt reali o presunti. Dalla storia con il cantante di Amici Aka7even ed il flirt con il cantante Raffaele Renda, alla ipotetica cotta di Stefano De Martino per lei. Infine la sua storia familiare: il padre è morto quando lei era piccola e con sua madre non parla più da tempo.

Grande Fratello Vip, la ballerina di Amici Martina Miliddi verso il cast?

“Io e mia madre? Il nostro rapporto è in silenzio, ad oggi non vorrei facesse parte della mia vita, la mia vera madre è la mia insegnante di danza, che mi ha fatto sia da papà che da mamma”.

Nonostante cerchi di scappare dal gossip, i pettegolezzi continuano a rincorrerlo. Stefano De Martino dopo la sua rottura definitiva con Belen viene spesso accostato a presunte nuove fiamme. Il conduttore è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento soprattutto per quanto riguarda la cronaca rosa. Stefano De Martino nelle ultime settimane è al centro del pettegolezzo per via di un presunto flirt con la ballerina di Amici, Martina Miliddi. Secondo alcuni rumors, l’ex marito di Belen Rodriguez avrebbe un debole per la giovane allieva motivo per cui si schiererebbe sempre dalla sua parte, andando contro la maestra Alessandra. Nelle ultime ore, invece, a suscitare molta curiosità è il nome di un’altra donna molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. Vediamo insieme di chi si tratta.