Grande successo per il primo pizza fest nella sua citta di Vito Meledandri e Movimento pizzaioli italiani

Sant’Antimo la villa comunale “Diego del Rio “diventa… un forno all’aperto”. Un grandissimo successo della prima edizione del pizza fest” realizzato col patrocinio di città metropolitana e del comune di Sant’Antimo. Ad organizzare la kermesse il movimento pizzaioli italiano presieduto dal presidente Francesco Matellicani che ha in Vito Meledandri delegato in Campania e pizzaiolo presso pizzeria Donna Rosaria, istruttore Snpp uno dei punti riferimento in campania.

Sono state sfornate oltre 1800 pizze a portafoglio con i pizzaioli Vito Meledandri, Francesco Matellicanine e Salvatore di Mattia.

L’iniziativa oltre di carattere commerciale ha anche un risvolto sociale, infatti è un progetto creato dell’istruttore Vito Meledandri denominato “regala un sorriso” con una pizza dedicato a tutti bambini speciali.

Già da qualche anno Vito nella sua pizzeria insieme alla moglie Lia e in collaborazione con associazione Mani amiche onlus di Angela di Maio ospitano ragazzi speciali dove li fanno impastare stendere e cuocere pizze che poi vengono consumate dagli stessi. In questa occasione c’è stato un’ intesa anche con l’associazione Autismo Campania onlus, un’ intesa che si rafforzerà ancora di piu nel tempo La manifestazione è andata alla grande grazie anche al rup responsabile unico del procedimento Gianluigi di Giorgio che ha saputo organizzare insieme tutti i dettagli di una bellissima esperienza del popolo santantimese. Registrate oltre 3000 presenze in villa. Ora Già si pensa al secondo pizza fest . Tutto questo anche grazie all’ex sindaco Massimo Buonanno gli assessori Alessandra Vergara e Carolina Brunaccini.