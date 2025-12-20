Grave lutto per lo Chalet Ciro a Mergellina, è morto lo storico patron Antonio De Martino

PUBBLICITÀ

Lutto nel mondo dell’imprenditoria napoletana. Si è spento Antonio De Martino, storico manager e proprietario dello Chalet Ciro.

Presenza discreta mai distratta, disponibile per la variegata clientela, che fosse essa composta da personaggi famosi o ospiti abituali, per don Antonio tutti erano speciali. Nipote del fondatore Ciro Fummo, don Antonio raccolse il testimone di Ciro che era passato dapprima alla madre, Rosaria. Settant’anni di Chalet Ciro, oggi arrivato alla sesta generazione e gestito dal figlio dello scomparso Antonio, Ciro.

PUBBLICITÀ

«I tuoi insegnamenti saranno la luce del nostro cammino» è il messaggio d’addio dello storico Chalet Ciro a Mergellina, che aprì i battenti negli anni Cinquanta del secolo scorso.