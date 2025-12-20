PUBBLICITÀ
HomeCronacaGrave lutto per lo Chalet Ciro a Mergellina, è morto lo storico...
CronacaCronaca locale

Grave lutto per lo Chalet Ciro a Mergellina, è morto lo storico patron Antonio De Martino

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Grave lutto per lo Chalet Ciro a Mergellina, è morto lo storico patron Antonio De Martino
Grave lutto per lo Chalet Ciro a Mergellina, è morto lo storico patron Antonio De Martino
PUBBLICITÀ

Lutto nel mondo dell’imprenditoria napoletana. Si è spento Antonio De Martino, storico manager e proprietario dello Chalet Ciro.

Presenza discreta mai distratta, disponibile per la variegata clientela, che fosse essa composta da personaggi famosi o ospiti abituali, per don Antonio tutti erano speciali. Nipote del fondatore Ciro Fummo, don Antonio raccolse il testimone di Ciro che era passato dapprima alla madre, Rosaria. Settant’anni di Chalet Ciro, oggi arrivato alla sesta generazione e gestito dal figlio dello scomparso Antonio, Ciro.

PUBBLICITÀ

«I tuoi insegnamenti saranno la luce del nostro cammino» è il messaggio d’addio dello storico Chalet Ciro a Mergellina, che aprì i battenti negli anni Cinquanta del secolo scorso.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati