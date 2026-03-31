Guidava un Suv con la targa falsa, bloccato pluripregiudicato a Napoli

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A seguito di una mirata attività investigativa condotta dal NISA (Nucleo Investigativo Stradale Ambientale) della Polizia Metropolitana di Napoli, diretta dalla Comandante Lucia Rea, è stata individuata e fermata un’autovettura Peugeot oggetto di ricerche, nella zona ospedaliera di Napoli

All’esito del controllo, si è confermato quanto già ipotizzato: il veicolo circolava con targa contraffatta e presentava un numero di telaio alterato, elementi di una condotta illecita riconducibile ai reati di riciclaggio e ricettazione. Alla guida del mezzo c’era un pluripregiudicato, con precedenti specifici in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

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I controlli della Polizia Metropolitana

L’auto è stata immediatamente sottoposta a sequestro. Su di essa verranno eseguiti accertamenti tecnici irripetibili, finalizzati a ricostruire compiutamente la dinamica criminosa sottesa al riciclaggio del veicolo e a risalire all’intera filiera illecita coinvolta.

L’operazione è il risultato di una prolungata attività di indagine, caratterizzata da diversi appostamenti sul territorio e dall’analisi sistematica delle immagini acquisite attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, che ha consentito di tracciare gli spostamenti del veicolo e di pianificarne il fermo in condizioni di sicurezza.

L’operazione conferma l’efficacia del presidio del territorio da parte della Polizia Metropolitana di Napoli e il suo impegno nella lotta ai reati contro il patrimonio e alla criminalità organizzata, con particolare attenzione ai fenomeni di alterazione e reimpiego illecito di autoveicoli