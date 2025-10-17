“Ho il certificato”, paziente beccato a fumare un canna in ospedale

PUBBLICITÀ
Ieri la Polizia di Stato di Como ha sanzionato amministrativamente un 40enne italiano, residente a Centro Valle Intelvi, per detenzione di sostanze stupefacenti, l’uomo era ricoverato presso l’Ospedale “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia (CO).

Intorno alle 16.00, gli agenti del Posto di Polizia, sentendo un forte odore acre provenire dalla sigaretta che il 40enne fumava nei pressi del bar hanno accertato fosse uno spinello. Perquisito, il 40enne aveva indosso circa 8gr di hashish e nella stanza del reparto in cui l’uomo era ricoverato, sono stati trovati barattoli contenti altri 6gr di hashish e 21gr di marijuana.

Il 40enne a sua discolpa, ha esibito un certificato nel quale era riportata una prescrizione medica in cui si attestava che, a scopo terapeutico, potesse consumare la sostanza mediante l’utilizzo di un vaporizzatore. Il 40enne non stava utilizzando il vaporizzatore, ma fumava tranquillamente al bar dell’ospedale. Gli agenti del Posto Fisso di Polizia hanno così sequestrato le sostanze non prescritte e in eccesso, sanzionando l’uomo per detenzione illecita.

