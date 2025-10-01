PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Ho visto il paradiso". Miracolo in Campania, Salvatore si risveglia dal coma...
CronacaCronaca locale

“Ho visto il paradiso”. Miracolo in Campania, Salvatore si risveglia dal coma dopo 33 giorni

Francesco Rescigno
Di Francesco Rescigno
Cava de'Tirreni - Il miracolo di Salvatore, sopravvissuto a un incidente mortale
Cava de'Tirreni - Il miracolo di Salvatore, sopravvissuto a un incidente mortale
PUBBLICITÀ

La comunità di Sant’Anna festeggia il ritorno di Salvatore Amato, il 18enne ritornato a casa dopo 33 giorni di coma, in seguito a un terribile incidente sullo scooter lo scorso 10 maggio.

L’incidente e il ritorno a casa

Nel mese di maggio Salvatore Amato si stava preparando a festeggiare i suoi 18 anni. “Eravamo andati a prendere il vestito per la festa“, ricordano i genitori. Quella sera Salvatore era uscito con suo amico Vito. Intorno alle due mi mandò un messaggio per dirmi che sarebbe rimasto a dormire a casa dell’amico“. Poco dopo l’inizio di un incubo: “Sono stata informata dell’incidente da alcuni famigliari. Mi dissero subito che i soccorritori avevano visto mio figlio ormai morto, che dava gli ultimi segni di vita. Dobbiamo ringraziare i medici e gli infermieri dell’ospedale di Cava che con professionalità e tanto amore hanno prestato le prime cure a Salvatore“. Il 18enne ha lottato tra la vita e la morte: 33 giorni di coma, due interventi delicati e l’apprensione dei medici. Dopo settimane di agonia ecco la notizia tanto attesa: il ragazzo ha aperto gli occhi. La comunità di Sant’Anna grida al miracolo, e dopo un lungo periodo di riabilitazione il ragazzo è tornato a casa, accolto dall’abbraccio dei suoi cari.

PUBBLICITÀ

Le parole di Salvatore

Al ritorno in patria, il 18enne racconta il suo vissuto in ospedale e le sue sensazioni, affermando come sia stato protagonista di un vero e proprio miracolo: “C’era tanta luce. Non camminavo, ma volavo. Ho incontrato mia nonna e il mio amico Ciccio, entrambi morti. Ho visto il paradiso. È stato un miracolo”. Queste le parole emozionanti di Salvatore Amato.

Il racconto dei genitori e i festeggiamenti per il ritorno a casa

Sono trascorsi altri ventidue giorni, utili per un percorso riabilitativo, prima di poter tornare nella sua casa di Sant’Anna a Cava de’ Tirreni. “La fede ci ha sorretto – spiegano i genitori Lucia Luciano e Alessandro Amatogli stessi medici erano pessimisti. Ma noi ci siamo aggrappati alla fede. Don Mimmoil parroco della comunità di Sant’Annaci ha donato un rosario che abbiamo portato sempre con noi. È stato un vero e proprio miracolo“. La scorsa domenica, l’intera comunità ha festeggiato il ritorno di Salvatore: amici, parenti e parrocchiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro sostegno.

L’appello della mamma ai giovani

La mamma ha anche lanciato un appello ai giovani: “Ho perdonato subito il ragazzo ubriaco che li ha investiti. Poteva distruggere due famiglie. Per questo dico: non guidate se avete bevuto. Noi abbiamo avuto un miracolo, ma tanti genitori non possono più riabbracciare i loro figli. Sono troppe le vittime della strada“.

 

PUBBLICITÀ
Francesco Rescigno
Francesco Rescigno

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati