I Carabinieri di Giugliano al IV Circolo Didattico “Don Giuseppe Diana”, alunni a scuola di legalità

Anche quest’anno, come ormai consuetudine, gli uomini dell’Arma hanno incontrato gli alunni delle classi quinte del IV Circolo Didattico. Il Capitano Andrea Coratza e il Comandante della stazione dei Carabinieri di Varcaturo Procolo Petrungaro hanno tenuto una interessante lezione di legalità su argomenti di interesse per i giovani studenti. Varie le tematiche: dalla descrizione della struttura e delle attività dell’Arma alle motivazioni che spingono i giovani ad arruolarsi, dall’enumerazione delle forze dell’ordine operanti nel nostro Paese ai più ampi concetti di reati e pene.

Di particolare interesse per i giovanissimi sono stati i temi del Bullismo, dell’esposizione dei minori ai pericoli del cyberbullismo, della lotta alla violenza di genere ed alla mafie. Nel rispetto delle norme anticovid, l’incontro si è tenuto nell’Auditorium del Plesso Centrale alla presenza della sola V B, mentre le altre classi erano collegate dalle loro aule in videoconferenza.

Al termine della lezione il Capitano ed il Comandante sono stati “tenuti in ostaggio” dalle innumerevoli domande degli alunni che hanno così dimostrato interesse per le tematiche affrontate, attenzione per le problematiche che li coinvolgono e ammirazione per il lavoro svolto dall’Arma. A grande richiesta, i due Ufficiali sono poi passati a salutare di persona gli alunni che erano rimasti nelle loro aule, guidati dalla Dirigente Scolastica Michelina Del Vecchio che si è complimentata per la partecipazione attiva ed interessata di tutte le classi.