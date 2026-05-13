Vince una casa e 200mila euro con il Win For Life, gioia a Napoli

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Nell’estrazione martedì 12 maggio 2026, un fortunato giocatore ha vinto una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Grande vincita in Campania con VinciCasa

Il “5” – riporta Agimeg – è stato centrato a Napoli presso il punto di vendita Sisal Caffetteria Troncone situato in Via Caravaggio, 302 con una schedina QuickPick. La combinazione vincente: 10-14-20-28-38. Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 231 le case assegnate.

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Premi

Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti:

200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.VinciCasa vincita albenga

Quando avviene l’estrazione

Estrazione quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.00.

Come si ritira il premio di prima categoria

Per riscuotere il premio, i vincitori potranno presentare la ricevuta vincente presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (Via Ugo Bassi, 6) o di Roma (V.le Sacco e Vanzetti, 89). cdn/AGIMEG