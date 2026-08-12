I malviventi non vanno in vacanza, 2 arresti tra Bacoli e Ischia

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Lunedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne, con precedenti di Polizia, anche specifici, per truffa aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti in via Nuova dei Conti a seguito della segnalazione di una tentata truffa ai danni di una persona anziana.

In quei frangenti, i poliziotti hanno prontamente raggiunto l’appartamento in questione dove hanno preso contatti con i richiedenti i quali, mentre interloquivano in vivavoce con uno sconosciuto che si era presentato come un appartenente all’Arma dei Carabinieri, hanno raccontato che lo stesso, convinto di essere al telefono con la loro anziana madre, aveva riferito che di lì a poco sarebbe giunto un “collega” presso l’abitazione per effettuare dei controlli ai monili e alle banconote posseduti dalla donna. Poco dopo si è presentato alla porta il 19enne che, con non poche difficoltà, è stato bloccato e tratto in arresto dal personale operante.

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Assalto nella villetta a Bacoli

Nella notte tra lunedì e martedì, la Polizia di Stato ha arrestato un 20enne per tentato furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In particolare, un agente libero dal servizio del Commissariato di Pozzuoli, nel percorrere via Carlo Vanvitelli a Bacoli, ha notato il giovane a bordo di uno scooter insieme ad un complice, entrambi con volto travisato, fermarsi nei pressi di una villetta ed entrare all’interno della stessa.

L’agente, avendo compreso l’intento delittuoso dei due soggetti, è prontamente intervenuto qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato e, alla sua vista, i due uomini lo hanno spintonato nel tentativo di darsi alla fuga. In quei frangenti il 20enne è salito a bordo dello scooter e, dopo essere partito a forte velocità, ha travolto l’agente facendolo rovinare al suolo finché l’operatore, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è riuscito a bloccarlo, anche grazie all’ausilio di una volante del Commissariato di Pozzuoli, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il 20enne è stato tratto in arresto dal personale operante.