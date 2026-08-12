Scout napoletano travolto in Toscana, caccia all’investitore del 16enne

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Un ragazzo appartenente al gruppo scout Agesci Cercola 1 è ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo dopo essere stato investito il 4 agosto da un’auto lungo una strada vicinale tra Bibbiena e Soci. Il conducente si è allontanato senza prestare soccorso e sull’investimento del 16enne indaga la polizia municipale di Bibbiena.

Il giovane è stato operato per la riduzione di una frattura alla gamba sinistra e si trova ricoverato al San Donato da diversi giorni. Andrea Migliavacca, vescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, ha fatto visita al giovane in ospedale lo scorso 10 agosto..

Gli scout napoletani stavano partecipando a un campo mobile di noviziato itinerante sul territorio aretino. Intorno all’ora di pranzo del 4 agosto, secondo quanto ricostruito, il 16enne era con altri componenti del gruppo nei pressi della strada comunale di Camprena quando un’auto ha invaso la zona di prato oltre il margine della carreggiata per circa un metro, travolgendolo. Purtroppo il conducente non si è fermato.

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Il Comune di Cercola chiede collaborazione al Bibbiena

Il sindaco Biagio Rossi ha inviato una nota ufficiale al comune di Bibbiena: “Il Comune di Cercola ha appreso con profonda preoccupazione del grave incidente stradale verificatosi in data 4 agosto 2026 nel territorio del Comune di Bibbiena, tra Bibbiena e Soci, che ha visto coinvolto un giovane sedicenne appartenente al Gruppo AGESCI Cercola 1, presente nel territorio del Casentino nell’ambito delle attività del campo mobile scout di Noviziato. Secondo quanto rappresentato dalla famiglia e riportato dagli organi di informazione, il giovane, mentre si trovava con altri componenti del gruppo scout nei pressi della strada comunale di Camprena, in prossimità dell’accesso alla Fattoria di Marena, sarebbe stato investito da un’autovettura il cui conducente avrebbe invaso la zona di prato oltre il margine della carreggiata per circa un metro, per poi allontanarsi senza prestare soccorso“.

Le ferite riportate dal 16enne

“Il ragazzo – prosegue la nota – ha riportato lesioni che hanno reso necessario il ricovero per diversi giorni presso l’ospedale San Donato di Arezzo, nonché un intervento chirurgico per la riduzione della frattura. L’Amministrazione comunale di Cercola, nel manifestare la propria vicinanza al giovane, alla sua famiglia e all’intera comunità scout del territorio, confida nella massima collaborazione istituzionale di codesta Amministrazione affinché siano poste in essere, nell’ambito delle rispettive competenze e nel pieno rispetto delle attività dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze dell’Ordine, tutte le iniziative utili a favorire il tempestivo accertamento dei fatti e l’individuazione del veicolo e del conducente coinvolti. In particolare, considerata la necessità di preservare tempestivamente ogni possibile elemento utile alle indagini, si chiede di voler assicurare, per quanto di competenza comunale, la massima collaborazione con gli organi investigativi, anche con riferimento all’individuazione, alla conservazione e alla messa a disposizione delle eventuali registrazioni dei sistemi di videosorveglianza comunali presenti nell’area interessata e lungo le possibili direttrici percorse dal veicolo, sia prima sia dopo il sinistro, compatibilmente con i tempi di conservazione delle registrazioni dei relativi sistemi, nonché di ogni ulteriore elemento informativo nella disponibilità dell’Ente che possa risultare utile alle Autorità procedenti”.

“Si chiede, altresì, dove ritenuto opportuno e compatibile con le indagini in corso, di valutare ogni iniziativa istituzionale utile a sensibilizzare la comunità locale, affinché eventuali persone in possesso di informazioni, immagini o altri elementi rilevanti possano tempestivamente metterli a disposizione delle competenti Forze dell’Ordine. La presente richiesta nasce dal particolare legame del giovane con la comunità di Cercola e con il locale gruppo scout, realtà educativa profondamente radicata nel territorio da oltre settant’anni, che ha formato generazioni di cittadini cercolesi ai valori dell’impegno civico e della solidarietà, nonché dalla volontà dell’Amministrazione comunale di esprimere concretamente la propria vicinanza alla famiglia e ai ragazzi coinvolti. Certi della sensibilità istituzionale e della collaborazione di codesta Amministrazione, si resta a disposizione per ogni eventuale iniziativa o interlocuzione che possa risultare utile, nel rispetto delle competenze delle Autorità procedenti. Cordiali saluti“, ha concluso il sindaco Rossi.