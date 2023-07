Il dramma di Enzo e Mimmo sconvolge 3 comunità: lutto ad Arzano, Casoria e Caivano

PUBBLICITÀ

Sono Domenico Aria e Vincenzo Celiento i due uomini morti per malori durante due partite di calcetto a Casoria e Arzano

Due drammi nella stessa sera che hanno distrutto due comunità.

Il dramma si è consumato in pochi attimi. Vincenzo Celiento, 48 anni, originario di Caivano con una passione per lo sport e per il calcio, si è accasciato a terra all’improvviso mentre giocava una partita di calcetto con i suoi amici del cuore. Un torneo serale a Casoria, che accomunava all’attività fisica anche un puro divertimento. Vincenzo è stato colto dal malore, mentre nella serata di ieri disputava il secondo quarto della gara.

I compagni di squadra e gli avversari di turno hanno subito intuito la gravità dell’accaduto ed hanno prestato i primi soccorsi, allertando immediatamente i sanitari del 118. Tutto inutile. Quando l’ambulanza è giunta sul posto pochi muniti dopo la chiamata non c’era più nulla da fare. Vincenzo è stato stroncato, versomilmente, da un arresto cardiaco. Sconcerto ed incredulità per la sua scomparsa in città, dove era molto conosciuto.

Il 51enne morto in un campo di calcetto ad Arzano è il consigliere comunale Domenico Aria.

Cordoglio è stato espresso da tutti i rappresentanti politici oltre che dalla sindaca Vincenza Aruta. Il consigliere del Partito Democratico è stato colpito da un infarto fulminante mentre giocava una partita di calcetto. Domenico Aria era sposato ed aveva tre figli, era un ingegnere edile.

Appena la notizia si è diffusa ad Arzano, sono stati numerosi i messaggi di condoglianze alla famiglia giunti da tutta la cittadinanza.

L’intera comunità del Partito Democratico metropolitano di Napoli piange l’improvvisa scomparsa di Mimmo Aria, consigliere comunale di Arzano. Ai familiari, al Sindaco, al Circolo del pd di Arzano e a tutti quanti gli hanno voluto bene le piú sentite condoglianze. – Questo il messaggio della locale sezione del Partito Democratico.