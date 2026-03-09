Il fidanzato le ruba le borse e le rivende, Mery: “Un angelo mi ha fatto cliccare sul sito online”

Doveva essere un momento felice, alla vigilia di un viaggio regalo per il suo compleanno. Invece si è trasformato in una vicenda dolorosa fatta di tradimento e furto. Protagonista della storia è Marialaura Iovino, conosciuta come Mery, una giovane che ha scoperto che il fidanzato le aveva sottratto alcune borse di lusso per rivenderle in un negozio vintage di Napoli. Tutto è iniziato il 17 febbraio, il giorno prima del suo compleanno. Il fidanzato le aveva regalato un viaggio a Madrid e Mery stava preparando le valigie insieme alla sua migliore amica quando si è accorta che una delle borse che voleva portare con sé non era più nell’armadio.

“Da lì è cominciata l’agitazione”, racconta la ragazza. Cercando meglio nella stanza si è resa conto che mancavano quattro borse di valore: una Louis Vuitton, due Gucci e una Givenchy. All’appello mancava anche un portacarte Louis Vuitton. La scoperta le ha provocato un forte attacco di panico. “Ho iniziato a piangere e a disperarmi”, ricorda.

PUBBLICITÀ

Per settimane la giovane non è riuscita a darsi una spiegazione. L’armadio con gli spazi vuoti continuava a ricordarle il furto e, nel tentativo di ritrovare modelli simili, ha iniziato a cercare online le stesse borse. La svolta è arrivata per caso, qualche giorno fa. Navigando su Instagram, le è comparsa la pubblicità di un negozio di borse vintage. Aprendo il sito e sfogliando le pagine del catalogo, ha fatto una scoperta incredibile: tre delle quattro borse rubate erano in vendita proprio lì. “Una vocina, un angelo, mi passa sulla testa e mi dice clicca il link e vai a vedere il sito” racconta.

“Non potevo crederci. Tra quelle c’era anche una borsa molto vecchia che mi aveva regalato mia madre, difficile da trovare in giro”, spiega. La prima persona a cui ha raccontato tutto è stato proprio il fidanzato. Secondo Mery, l’uomo avrebbe reagito in modo strano, cercando di convincerla a non andare nel negozio e a non coinvolgere le forze dell’ordine. “Mi diceva di fidarmi di lui e che avrebbe risolto tutto”.

La ragazza però ha deciso di sporgere denuncia e di andare comunque nel negozio. Durante il tragitto ha ricevuto una telefonata dalla madre: il fidanzato aveva appena confessato il furto. Arrivata sul posto, il negoziante le ha confermato che era stato proprio lui a vendere le borse, presentandosi in due momenti diversi e lasciando anche il documento d’identità per il pagamento tramite bonifico, effettuato sul suo conto per circa 4mila euro.

Nella denuncia non compaiono solo le borse. Mery ha infatti raccontato che dall’abitazione sarebbe scomparsa anche una busta contenente oggetti preziosi: un Rolex ricevuto dai genitori per i suoi 18 anni e alcuni anelli di diamanti, tra cui uno ereditato dalla nonna.

“Il dolore più grande non è il furto in sé, ma essere stata derubata dalla persona che amavo, con cui volevo costruire una famiglia”, ha dichiarato. La giovane ha annunciato che, insieme al suo avvocato, si costituirà parte civile nel processo. Infine ha voluto lanciare un messaggio ad altre donne: “Fate attenzione a chi vi promette il mondo. Io sono stata truffata e derubata, ma la ferita più grande è stata il tradimento. Oggi però sono sollevata di conoscere la verità e di essermi liberata di questa persona”.