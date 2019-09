Il piccolo Luigi morto schiacciato a soli 3 anni, indagati i genitori: il dramma sconvolge la Campania

Sono indagati per omicidio colposo, Michelangelo e Antonella, i genitori di Luigi. Il bimbo di 3 anni morto è deceduto mercoledì sera all’ospedale di Polla, dopo che è stato schiacciato da una cisterna d’acqua trasportata su un carrello. Per Michelangelo e Antonella l’avviso di garanzia è un atto dovuto. Il dramma si è materializzato a Montesano, sulla Marcellana in frazione Cadossano. Il piccolo era in compagnia del padre, il quale stava innaffiando i terreni agricoli della famiglia: purtroppo, improvvisamente, la cisterna contenente quintali d’acqua è scivolata, schiacciando il bambino. Immediata la folle corsa in ospedale, ma pochi minuti dopo il ricovero in Rianimazione, Luigi è stato dichiarato deceduto. Conducono le indagini i carabinieri di Sala Consilina.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità salernitana. Intanto, come riportato dal sito de Il Mattino, la Procura di Lagonegro ha disposto l’autopsia sul piccolo Luigi Marino, e nelle prossime ore si deciderà sulla data così da poter liberare la salma e così l’intero Vallo di Diano possa salutare il bambino.