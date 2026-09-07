Il Suor Orsola Benincasa piange Paolo, addio allo storico barista dell’Università

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Un messaggio carico di affetto e commozione per ricordare Paolo, scomparso nei giorni scorsi e salutato con profondo dolore dalla comunità dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. A ricordarlo è stato proprio l’Ateneo attraverso un post pubblicato sui social, dedicato a una figura evidentemente molto conosciuta e apprezzata da studenti, docenti e personale universitario.

«Il caffè del bar della terrazza dell’Aula Magna del Suor Orsola oggi ha il gusto della memoria», si legge nel messaggio condiviso dall’Università. Parole che raccontano il vuoto lasciato da Paolo e il legame costruito nel tempo con quanti hanno avuto modo di incontrarlo. Nel ricordo dell’Ateneo emerge il ritratto di una persona dal «sorriso elegante», capace di unire professionalità e grande disponibilità. «Dare senza pretendere nulla in cambio era, semplicemente, un modo di essere e un mantra di vita», scrive il Suor Orsola Benincasa.

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Un ultimo, affettuoso saluto accompagna il ricordo di Paolo: «Riposa in pace, caro Paolo. Il tuo ricordo accompagnerà tutti coloro che hanno avuto il piacere di incontrarti e di percorrere insieme a te un pezzo di strada». Un messaggio che in poche parole testimonia quanto la sua presenza fosse diventata parte della quotidianità dell’Università e della vita di chi, ogni giorno, frequentava gli spazi dell’Ateneo.