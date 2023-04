Imprenditore rapinato dopo la vincita al Gratta e Vinci, bottino da 600mila euro

PUBBLICITÀ

Un imprenditore ha vinto al Gratta e Vinci ma la sua gioia è durata ben poco. Infatti l’uomo ha subito una rapina in casa il 28 maggio 2022 a Torre Pellice. I carabinieri, però, sono riusciti ad arrestare i tre presunti complici del moldavo che era stato fermato il giorno dopo. Le manette sono scattate lo scorso 21 marzo su disposizione di un gip del Tribunale di Torino a carico di un romeno di 38 anni considerato la ‘mente’ del colpo, un moldavo di 34 anni gravitante nella zona di Padova, una 30enne romena che la sera del colpo, secondo gli inquirenti, fece da palo.

LA STORIA DEL COLPO

Verso la mezzanotte la banda attese davanti alla villa in attesa del ritorno dell’imprenditore e della moglie. La coppia fu costretta, sotto la minaccia di una pistola, a fare entrare i rapinatori. I due furono costretti sdraiarsi a terra con le mani sopra la testa mentre la loro abitazione veniva derubata. I banditi rubarono orologi di lusso e lingotti d’oro per un valore di circa 600mila 000 euro, oltre a 20mila euro in contanti. La somma era frutto in gran parte frutto di una vittoria milionaria incassata dall’imprenditore 2 anni prima.

