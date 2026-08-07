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Imprenditore scomparso nel Vesuviano, si cerca nei pozzi il corpo di Vorraro

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Imprenditore scomparso nel Napoletano, proseguono le ricerche di Francesco Vorraro
Imprenditore scomparso nel Napoletano, proseguono le ricerche di Francesco Vorraro
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Negli ultimi giorni sono ripartite le ricerche del corpo di Francesco Vorraro. Si tratta dell’imprenditore 58enne originario di Somma Vesuviana e residente a Poggiomarino risultato scomparso dal 9 febbraio 2026. Coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli con il pm Giuseppe Visone e condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, le ricerche si stanno conducendo nei pressi del cimitero di Terzigno.

Morte di Francesco Vorraro, i 4 fermati

Lo scorso 3 giugno Gaetano Miranda, Nunzio Mariano Avino, Elio Marchisiello e Luigi Fraschetti sono stati sottoposti a un provvedimento di fermo emesso dalla Dda e notificato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata nell’ambito delle indagini sull’imprenditore Vorraro.  I reati contestati dal pm antimafia che sta coordinando le indagini sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Nelle scorse settimane i militari dell’Arma hanno cercato il corpo dell’imprenditore anche scavando con delle ruspe in seguito alla denuncia presentata dai familiari.

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