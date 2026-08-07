Incidente a Mugnano, distrutti il marciapiede e i paletti

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Ieri sera si è verificato un incidente in via Napoli a Mugnano dove il conducente ha perso il controllo dell’auto. Secondo i testimoni, il veicolo ha subito danni importanti mentre l’uomo al volante non ha riportato ferite ed è andato via autonomamente.

“Ho trovato il marciapiede davanti al mio negozio completamente distrutto (potete vedere le foto). Qualcuno ha travolto e sradicato i paletti in metallo. Chiedo al sindaco Pierluigi Schiattarella. Questa è una strada principale dove si corre troppo, priva di dossi o dissuasori. Il marciapiede è strettissimo e spero che non ci passava nessuno. Chiedo che vengano rimossi questi paletti contorti che ora sono solo un pericolo per i passanti, e soprattutto che si prendano provvedimenti seri per far rallentare le auto su questa strada“, questa la denuncia della titolare del centro estetico. La fascia tricolore ha risposto attraverso i social: “Come detto anche su altri post sono passato poco durante la passeggiata ecologica e ho segnalato tutto ai carabinieri e al dirigente per mettere in sicurezza il marciapiede“.

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