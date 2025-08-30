PUBBLICITÀ
Incidente a Posillipo, auto si ribalta al centro della carreggiata

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Grave incidente a Posillipo. Nella mattinata di oggi, sabato 30 agosto, in via Petrarca, un’auto si è ribaltata all’altezza dell’uscita del parco Carelli. Le cause dell’accaduto non sono ancora chiare e al momento non si conoscono le condizioni delle persone a bordo del veicolo.

L’incidente ha provocato forti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e auto rimaste bloccate nella zona. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ripristinare la viabilità. Lo riporta Il Mattino.

FONTE FOTO: Il Mattino

