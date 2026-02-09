PUBBLICITÀ
Incidente in moto nel Casertano, Andrea Grillo muore a 17 anni

Di Gianluca Spina
Un ragazzo di 17 anni, Andrea Grillo, è morto ad Alife, nel Casertano, in seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre viaggiava in moto con un amico 19enne, rimasto ferito e tuttora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che la moto con in sella i due giovanissimi è uscita di strada schiantandosi contro un muro; sul posto sono giunti i soccorsi del 118, che hanno trasportato in ospedale i due ragazzi.

Il 17enne è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale di Piedimonte Matese. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se fosse coinvolta una vettura.

Il 17enne aveva la passione del pugilato ed era uno studente dell’istituto superiore “De Franchis” di Piedimonte Matese. In un post sulla pagina Facebook della scuola, si ricorda Andrea Grillo, “un ragazzo buono e gioioso, capace di portare luce e sorrisi con la sua presenza, lasciando un segno autentico nel cuore di compagni e docenti. La sua vitalità, la curiosità e l’entusiasmo resteranno un ricordo vivo e prezioso per tutti noi. Ci stringiamo con affetto alla famiglia, condividendone il dolore e custodendo il ricordo di Andrea con profonda gratitudine. Ciao Andrea, continuerai a vivere nei nostri pensieri e nei nostri cuori”.

Dolore anche per la Pugilistica Matesina, palestra frequentata dal 17enne, il cui staff, tra tecnici ed atleti, esprime vicinanza “al dolore che ha colpito la famiglia Grillo-Natale per la scomparsa del caro Andrea. Ciao Andrea un abbraccio da tutti noi. Ti ricorderemo sempre allegro e sorridente”.

