Incidente sul lavoro nel Napoletano, 46enne cade da 4 metri d’altezza

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Oggi pomeriggio i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in un appartamento a via Motta Bardascini a Santa Maria La Carità. Poco prima e per cause in corso di accertamento un lavoratore autonomo di 46 anni mentre realizzava un porticato in legno cadeva da un’altezza di circa 4 metri. L’uomo è stato trasferito in codice rosso nell’Ospedale del Mare dove si trova tuttora con fratture multiple. La prognosi é riservata. L’area è stata sequestrata. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Sant’Antonio Abate, del Nil di Napoli e degli Ispettori Asl Napoli 3 Sud.