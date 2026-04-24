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Saranno i primi effetti del caldo. Sta di fatto che un uomo si è recato al cimitero di Caserta completamente nudo. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata venerdì scorso, 17 aprile.

Incredibile a Caserta, passeggia per strada ed entra completamente nudo nel cimitero

Intorno alle 12, l’uomo si è presentato in piazza della Rimembranza completamente nudo. Prima ha camminato lungo via La Pira – alle spalle dell’ospedale di Caserta – poi, come se nulla fosse, ha attraversato la strada ed è entrato nel camposanto.

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Inevitabilmente il suo passaggio è stato notato da quanti erano presenti in strada con qualcuno che ha immortalato la vicenda mentre altri hanno allertato i numeri di emergenza per chiedere un intervento.

Si sarebbe trattato di un paziente che avrebbe dovuto ricevere un trattamento sanitario obbligatorio all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Ma, nei momenti del trasferimento all’interno della struttura, l’uomo, nudo e con un’evidente medicazione, sarebbe riuscito a fuggire fino a raggiungere il vicino cimitero. Sono stati dei militari a fermarlo, coprendolo con una coperta.