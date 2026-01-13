PUBBLICITÀ
Indagati 5 medici dopo la morte del 17enne Carlo, lutto nel Cilento

Sono 5 i medici indagati per la morte di Carlo Nicolella. La Procura di Lagonegro ha notificato ai 5 iscritti la possibilità di nominare dei periti di parte per l’esame irripetibile dell’esame autoptico. Come riporta il Mattino, il 17enne è deceduto 3 giorni fa all’ospedale di Sapri dove era ricoverato nel reparto di Cardiologia.

Il padre del 17enne è di Camerota ma risiedevano a Torre Orsaia. Nell’ambito del fascicolo, risultano 5 i medici indagati: si tratta di un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Sono tutti cardiologi dell’ospedale Immacolata di Sapri e tra loro c’è anche il primario del reparto.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sapri guidati dal capitano Fedocci. Carlo era stato ricoverato per problemi cardiaci, dopo che giovedì mattina si era recato al Pronto soccorso. Secondo una prima ipotesi, la morte potrebbe essere riconducibile a una miocardite. Il quadro clinico del 17enne è peggiorato in poche ore tanto da rendere necessario un trasferimento in Rianimazione.

