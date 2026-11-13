Indagine sulle frodi a Napoli, latitante arrestato ad Abu Dhabi

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Nei giorni scorsi, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.), l’Ufficio Interpol di Abu Dhabi ha arrestato negli Emirati Arabi Uniti D.T.V., ricercato nell’ambito di un’articolata indagine condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Verona con il coordinamento della Procura Europea – Ufficio di Venezia. Le ricerche internazionali erano state attivate mediante la diffusione di una Red Notice di Interpol, finalizzata alla localizzazione e all’arresto provvisorio del soggetto ai fini estradizionali.

Indagini sulle frodi carosello

L’uomo, ritenuto al vertice di una frode carosello all’IVA da oltre 33 milioni di euro e nei cui confronti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva emesso, su richiesta della Procura Europea, un’ordinanza di custodia cautelare perché accusato di associazione per delinquere dedita alla commissione di reati tributari, era sfuggito alla cattura quando, nel maggio scorso, i Finanzieri di Verona, con il supporto dei colleghi partenopei, dopo gli interrogatori preventivi di garanzia davanti al G.I.P. di Napoli, avevano dato esecuzione alle misure personali nei confronti di altri 5 indagati. Da quel momento si era reso irreperibile ed era rimasto latitante.

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Le attività investigative sono proseguite senza interruzione e hanno consentito di accertare che l’uomo si era rifugiato negli Emirati Arabi Uniti per sottrarsi alla cattura. La domanda di estradizione formulata dalla Procura Europea e l’attivazione dei canali di cooperazione internazionale hanno quindi permesso di estendere le ricerche oltre i confini nazionali e di rintracciare il soggetto.

Il sequestro da 33 milioni di euro

L’intervento rappresenta un ulteriore, fondamentale tassello di un’indagine volta a colpire un gruppo criminale stabilmente radicato nel napoletano e ritenuto responsabile di una frode carosello finalizzata all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Nel maggio scorso l’indagine aveva già portato all’arresto di altri 5 soggetti e al sequestro preventivo di beni per circa 33,8 milioni di euro.

Il risultato evidenzia l’efficacia della cooperazione tra le autorità dei diversi Paesi e degli strumenti di ricerca internazionale, che consentono di dare continuità alle ricerche anche quando gli indagati si rendono irreperibili all’estero. L’azione di servizio testimonia l’impegno quotidianamente profuso dal Corpo della Guardia di Finanza nel contrastare ogni forma di illecito economico-finanziario e di frode al bilancio dell’Unione Europea, in grado di arrecare danno alla concorrenza leale e alle imprese sane.

La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile, vigendo la presunzione di non colpevolezza prevista dall’art. 27 della Costituzione.