Infermiera fa sesso in auto con il paziente, lui ha un infarto ma lei non chiama l’ambulanza

PUBBLICITÀ

Lui ha un infarto mentre hanno un rapporto intimo in auto e lei si rifiuta di chiamare l’ambulanza. Succede in Galles dove per paura di rendere pubblica la sua relazione con il paziente, Penelope Williams, infermiera in un’unità di emodialisi renale presso il Betsi Cadwaladr University Health Board, ne ha causato addirittura la morte.

Nell’ottobre 2019 Penelope ha iniziato una relazione con il suo paziente in dialisi. Poi, dopo più di un anno di frequentazione, la tragedia. Nel corso del rapporto sessuale lui è stato coloto da un infarto ma lei, anziché avvisare subito i soccorsi, ha preso tempo per paura che la loro relazione venisse scoperta.

PUBBLICITÀ

Così, anziché far arrivare subito un’ambulanza, Penelope che chiamato un collega che ha effettuato le manovre di rianimazione e ha poi chiamato l’ambulanza, ma era trascorso troppo tempo e per il partner dell’infermiera non c’è stato nulla da fare.

In seguito a quanto accaduto, è stata sospesa per 18 mesi e licenziata dall’ospedale. È stata quindi giudicata colpevole di aver intrattenuto una relazione con il paziente, di aver comunicato con lui sui social e di averlo incontrato al di fuori dell’ambiente lavorativo senza avergli prestato adeguato soccorso.