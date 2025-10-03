Tenta la fuga senza patente, 31enne di Ponticelli bloccato in strada

PUBBLICITÀ

Controlli speciali dei Carabinieri della Compagnia Poggioreale nel quartiere Barra, guidata dal capitano Tiziano Laganà. Decine di pattuglie hanno presidiato l’area orientale di Napoli effettuando anche ispezioni nelle attività commerciali della zona.

Tutto è iniziato l’inseguimento di un 31enne di Ponticelli che, non avendo rispettato l’alt imposto a un posto di blocco, ha tentato la fuga. Fermato dopo poche centinaia di metri, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era già senza patente, revocata in passato, e il suo veicolo è stato sequestrato.



A San Giovanni a Teduccio i militari hanno fermato padre e figlio trovati in possesso di 26 grammi di marijuana: entrambi dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio. A San Giorgio a Cremano, invece, un 29enne è stato denunciato per furto aggravato: secondo la ricostruzione, avrebbe sottratto un borsello all’interno della sacrestia della chiesa Maria Santissima di Caravaggio, in corso Sirena a Napoli. Nei guai anche un parcheggiatore abusivo, già sanzionato di recente.