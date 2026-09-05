Investe la ex con il suo nuovo compagno, non è stato tentato omicidio

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Niente tentato omicidio ma lesioni semplici. Questa la decisione del gip del tribunale di Napoli per Biagio Regio il 43enne di Pozzuoli che due giorni fa ha investito con la sua auto la sua ex perché avvistata in compagnia del suo nuovo compagno. Il gip, accogliendo le argomentazioni del legale di Regio, l’avvocato Leopoldo Perone, ha riqualificato l’imputazione da tentato omicidio in lesioni semplici e non ha convalidato l’arresto ma ha disposto comunque per Regio il prosieguo della custodia in carcere. Tutto è avvenuto in via Campi Flegrei: a ricostruire l’episodio e ad arrestare il 43enne sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, coordinati dal comandante Fabio Felice De Silva. Secondo quanto emerso dalle indagini l’uomo, che da tempo manifestava un interesse nei confronti della 33enne, alla vista della coppia che passeggiava mano nella mano, avrebbe improvvisamente sterzato per travolgerla. I due hanno riportato diverse ferite e contusioni: la donna è stata giudicata guaribile in 5 giorni, mentre per il compagno i sanitari hanno stabilito una prognosi di 10 giorni. A prestare i primi soccorsi e a chiedere l’intervento delle ambulanze sono stati gli agenti della polizia municipale. A carico del 43enne risultavano già denunce presentate dalla donna per atti persecutori e violenze, oltre alla richiesta della notifica di un foglio di allontanamento, che risale allo scorso luglio. Durante l’udienza di convalida il gip ha tenuto conto di tutto questo ma ha comunque deciso di riqualificare il reato in lesioni semplici. Secondo il gip Dello Stritto infatti vi sono stati degli errori procedurali sotto il profilo della flagranza visto che Regio non è stato arrestato nell’immediatezza dei fatti. Oltre a questo il gip ha riscontrato errori nelle modalità di verbalizzazione delle due vittime e dei testimoni oculari: dichiarazioni inutilizzabili perché gli uomini della polizia Municipale non hanno effettuato una verbalizzazione come previsto dalla legge.