Terribile lutto a Pompei, Carlo Del Gaudio muore in un incidente stradale a Miami

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Da Pompei alla Florida, migliaia di chilometri separati da un dolore che in queste ore ha colpito profondamente familiari, amici e conoscenti. Carlo Del Gaudio, giovane originario di Pompei e residente da tempo negli Stati Uniti, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto giovedì scorso.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente raggiunto la città mariana, lasciando sgomenta un’intera comunità. Attorno alla famiglia del giovane si è subito stretta una grande rete di affetto e solidarietà, con amici e conoscenti impegnati in una raccolta fondi per sostenere le difficoltà legate alla tragedia avvenuta così lontano dall’Italia.

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L’incidente e l’arresto del conducente

Dopo lo schianto sono intervenute sul posto le autorità americane per effettuare tutti gli accertamenti necessari. Secondo quanto emerso nelle ore successive, il conducente coinvolto nell’incidente è stato arrestato.

Le indagini sono ancora in corso e spetterà agli investigatori ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Intanto, mentre negli Stati Uniti proseguono gli accertamenti, da Pompei continua ad arrivare il sostegno alla famiglia di Carlo.

La raccolta fondi e l’ondata di solidarietà

Alla sofferenza per la perdita del giovane si aggiungono ora le difficoltà pratiche e burocratiche dovute alla distanza. La famiglia deve infatti affrontare il viaggio verso Miami, gli adempimenti richiesti dalle autorità americane, le procedure consolari e l’organizzazione del rientro in Italia.

Proprio per far fronte a queste necessità è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe, che ha immediatamente ricevuto una grande risposta. In pochi giorni è stato raggiungo l’obiettivo e sono stati raccolti oltre 30mila euro grazie a più di 360 donazioni, testimonianza della forte vicinanza di tante persone alla famiglia Del Gaudio.

Il messaggio degli amici

A spiegare le ragioni dell’iniziativa sono stati gli stessi amici di Carlo, che hanno affidato ai social un messaggio carico di dolore.

«Ci sono notizie per le quali nessuno è mai preparato».

La raccolta nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alla famiglia in un momento tanto difficile. Le somme raccolte serviranno a coprire le spese per il viaggio dei familiari, i costi funerari e i servizi necessari negli Stati Uniti, oltre alle procedure burocratiche e al trasferimento della salma o delle ceneri in Italia.

«Non nasce come una richiesta di elemosina, ma come un gesto collettivo di vicinanza», spiegano i promotori dell’iniziativa.

Il fratello negli Stati Uniti

A seguire personalmente tutte le procedure dopo la tragedia è il fratello maggiore di Carlo, che ha raggiunto gli Stati Uniti per essere vicino alla famiglia e occuparsi direttamente delle necessità legate alla morte del giovane.

Gli organizzatori della raccolta hanno precisato che sarà proprio lui a gestire le donazioni ricevute e a destinarle alle spese necessarie.

«Sarà lui personalmente a gestire tutti i fondi raccolti».

L’ultimo desiderio: riportare Carlo a casa

Dietro la raccolta fondi e la mobilitazione di queste ore c’è soprattutto un desiderio condiviso da amici, familiari e dall’intera comunità di Pompei: permettere a Carlo di tornare nella sua terra.

«Facciamo in modo che Carlo possa tornare a casa».

Un appello semplice, ma carico di dolore e speranza, che in queste ore continua a unire centinaia di persone attorno alla famiglia del giovane, colpita da una tragedia improvvisa avvenuta a migliaia di chilometri da casa.