“Io festeggio San Marco”, rimosso lo striscione a Napoli

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E’ stato rimosso questa mattina dagli operatori della Napoli Servizi uno striscione, su una balaustra dell’Albergo dei Poveri, recante la scritta “Io festeggio San Marco”. L’operazione è stata disposta del sindaco Manfredi per garantire che le celebrazioni del 25 Aprile si svolgano nel rispetto della Festa di Liberazione dal Nazi-Fascismo.
Le parole di Vannacci
“Il 25 aprile io festeggio San Marco, quando la Liberazione diventerà una festa unitaria che unisce tutti gli italiani scenderemo in piazza”. Così il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci a margine dell’inaugurazione della sede del movimento a Napoli lo scorso 22 aprile.
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