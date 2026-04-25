Terra dei Fuochi, denunciati i titolari di due aziende tessili nel Casertano

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Due aziende operanti nel settore dell’igienizzazione e commercializzazione di materiale tessile, del territorio di Vitulazio, nell’area casertana dell’Agro Caleno, sono state sottoposte a controllo nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Le operazioni, coordinate dal colonnello Biagio Chiariello, comandante della Polizia Provinciale di Caserta e coordinatore del secondo gruppo operativo su direttiva dell’Incaricato del Governo per il contrasto ai roghi, viceprefetto Ciro Silvestro, sono state eseguite da un gruppo interforze composto da Polizia Provinciale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e ARPAC.

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Nel corso degli accertamenti sono stati complessivamente controllati e identificati 41 soggetti e 12 veicoli, oltre alla verifica della documentazione amministrativa e ambientale. Al termine delle verifiche, i titolari delle due aziende sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per violazioni ambientali e per irregolarità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. I controlli rientrano in un più ampio piano di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di danno ambientale, la cui intensificazione è stata disposta dal presidente della Provincia, Anacleto Colombiano.