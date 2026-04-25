Paura a Giugliano, 14enne precipita dal secondo piano: ricoverata in ospedale

PUBBLICITÀ

Momenti di forte apprensione a Giugliano per un episodio dai contorni ancora da chiarire. Nella tarda serata di ieri, una ragazza di 14 anni è caduta dal secondo piano dell’edificio in cui abita, finendo violentemente al suolo. Lo riporta Il Mattino. La giovane è stata soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale “San Giuliano”, dove si trova attualmente ricoverata. Nonostante la gravità dell’accaduto, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, anche se resta sotto stretta osservazione da parte dei medici.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato intorno alle 23.15, quando il personale del pronto soccorso ha segnalato il caso agli agenti del commissariato locale. Dai primi riscontri, la caduta sarebbe avvenuta dal balcone dell’abitazione. Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un gesto volontario, mentre al momento non emergerebbero elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone.

PUBBLICITÀ