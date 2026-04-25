Incidente a Ponticelli, auto si capovolge al centro della carreggiata

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Incidente questa mattina a Ponticelli, dove un’auto si è ribaltata finendo al centro della carreggiata, probabilmente nel tentativo di evitare un altro veicolo. L’episodio, riporta Il Mattino, è avvenuto in via Angelo Camillo De Meis. La dinamica esatta resta ancora da chiarire, ma sul posto è presente anche un secondo veicolo, fermo nello stesso tratto di strada, vicino a una farmacia. Non si esclude che fosse in fase di immissione nel traffico al momento dell’incidente.

Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente un tratto della strada per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: traffico in tilt nel cuore di Ponticelli, lungo una strada quotidianamente percorsa da migliaia di automobilisti e pedoni.

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FONTE FOTO: IlMattino.it