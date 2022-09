La foto di Cannavacciuolo da bimbo: “Uagliù mangio ancora il ragù con il pane dalla pentola!”

Lo chef napoletano Antonino Cannavacciuolo si lascia andare ai ricordi d’infanzia su Instagram pubblicando un tenero scatto di lui da bambino. Lo chef classe 1975 già noto e rinomato nel mondo della gastronomia italiana è diventato noto al grande pubblico granzie ai programmi tv da lui condotti. Da ‘Masterchef’ a ‘Cucine da Incubo’ Cananvacciuolo ha rafforzato l’immagine del gigante buono, simpatico e competente.

Il piccolo chef Cannavacciuolo

Lo chef Cannavacciuolo, con le sue due stelle Michelin, ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram una sua foto da bambino. Occhi intelligenti e buona forchetta già dall’epoca, sul volto del piccolo Antonino è scritta una parola: gioia. Quest’ultima è facilmente deducibile sia associata all’enorme panino che ha tra le mani. La foto, in bianco e nero sbiadita sui toni del seppia per i tanti anni passati, mostra infatti il mini chef Cannavacciuolo intento ad addentare un panino.

Lo chef ha condiviso la foto raccontandone i retroscena e facendosi trasportare dai ricordi e “dall’affetto”, sempre avuto, per il buon cibo. “Qualche giorno fa mi è tornata tra le mani questa vecchia foto e mi sono tornati in mente tanti ricordi. La mia nonna ai fornelli che prepara il ragù, con un profumo che invade tutta casa. Io che, cercando di non farmi vedere, rubo un pezzetto di pane e lo affondo nella pentola, mentre lei finge di non accorgersi… Che bontà!” scrive Cannavacciuolo. E, mantenendo la sua ben nota vena d’ironia, conclude: “Non sono poi cambiato così tanto… Uagliù, ancora adesso mi piace mangiare il ragù con il pane direttamente dalla pentola! L’unica differenza è che adesso non ci riesco proprio a nascondermi“! Vecchi ricordi d’infanzia condivisi con i suoi follower, ricordi che rendono ancora più verace la figura dello chef, così come ancora più veritiera la sua passione. Per il “cuztiello” nel ragù e per la cucina lo chef Antonino Cannavacciuolo ha sempre avuto una grande passione, sin da piccolo!