La mappa del contagio in Campania, individuati i 7 nuovi positivi

L’ultimo bollettino della Regione Campania diramato alle 17 di quest’oggi parla di 7 nuovi positivi al Covid sul territorio regionale, rilevati alla Mezzanotte di ieri su 2194 tamponi effettuati, di 3 guariti e zero decessi. Il totale dei positivi in Campania sale così a 5016 mentre il numero dei morti a causa del Coronavirus è fermo a 435.

La provenienza dei nuovi casi in Campania

Dei 7 nuovi positivi, 3 sono cittadini del Gambia scoperti infetti da Covid 19 nell’alto casertano. Sempre nel casertano, un’altra persona affetta da sintomi da Coronavirus è stata intercettata a Piedimonte Matese. Un positivo anche nella città di Salerno e un altro a Pisciotta, nel Cilento, località dove nelle scorse settimane si è attivato un piccolo focolaio. Infine, un positivo a San Giorgio La Molara, nel beneventano.

I dati

I numeri del nuovo bollettino dimostra come rispetto alla precedente rilevazione, i positivi sono in calo: oggi 7, ieri 10 su 2162 tamponi effettuati (con 8 guariti). Stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute, in Campania sono attualmente 35 i positivi ricoverati in ospedale con sintomi, 3 di questi in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 363 persone mentre il numero totale dei positivi nella regione è di 401 mentre i dimessi/guariti sono 418. In totale, i casi totali di Covid-19 in Campania sono 5016 con 2194 tamponi in tutto eseguiti.

