PUBBLICITÀ

Un grave incidente stradale, l’auto completamente distrutta e oltre dodici ore trascorse al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. È quanto accaduto a Mario Sorrentino, 32 anni, chef privato conosciuto anche per le collaborazioni con diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

A ricostruire la vicenda è il Corriere del Mezzogiorno. Sorrentino si trovava in Puglia per motivi di lavoro quando è rimasto coinvolto nel violento schianto.

PUBBLICITÀ

Grave incidente in auto per Mario Sorrentino, paura per lo chef dei calciatori del Napoli

Originario di Torre del Greco, dopo una laurea in Economia ha scelto di dedicarsi professionalmente alla cucina, costruendo negli anni una carriera da private chef. Tra i personaggi per i quali ha lavorato figurano Giulia De Lellis, Belen Rodriguez e il portiere Gigio Donnarumma, oltre a diversi calciatori del Napoli come Scott McTominay, David Neres, Rasmus Højlund e Sam Beukema.

A raccontare direttamente quanto accaduto è stato lo stesso chef attraverso i social. “Ieri mattina, intorno alle 10.40, ho avuto un gravissimo incidente”, ha scritto. Sorrentino ha spiegato di essere in Puglia per un evento e di essersi messo in viaggio semplicemente per acquistare alcuni ingredienti che aveva dimenticato.

“In pochi secondi, però, tutto è cambiato”, ha raccontato. L’impatto è stato particolarmente violento e la vettura sulla quale viaggiava è andata completamente distrutta. Nonostante le conseguenze dell’incidente, dopo le cure ricevute Sorrentino è stato dimesso dall’ospedale.

Più di 12 ore al pronto soccorso di Foggia

Lo chef ha raccontato di aver trascorso oltre dodici ore in una sala del pronto soccorso, un’attesa che lo avrebbe spinto a riflettere sulla propria vita e sul rapporto tra lavoro e tempo personale.

“Quelle ore mi hanno fatto riflettere su quanto la vita ci consenta di organizzare il nostro tempo, ma non sempre nel modo migliore per noi stessi”, ha scritto. Sorrentino ha spiegato di aver spesso anteposto gli impegni professionali alla necessità di fermarsi. “Per anni mi sono detto che avrei dovuto staccare la spina, ma spesso pensavo che ci sarebbe stato sempre un momento migliore per farlo”.

Dopo la paura, il messaggio pubblicato sui social è diventato soprattutto un invito a rallentare e a non dare nulla per scontato. “Oggi sono semplicemente grato alla vita. Grato di essere qui a scrivere queste parole”, ha raccontato.

Poi l’appello ai suoi follower: “Vivete la vostra vita, fatelo pienamente. Lavorate per sentirvi realizzati, ma ricordatevi anche di rallentare quando ne avete bisogno. Nessuno sa quanto tempo ha a disposizione”.

Una riflessione nata da una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata esclusivamente al lavoro e che si è trasformata, improvvisamente, in una delle esperienze più difficili della sua vita. “Da oggi proverò a farlo un po’ di più”, ha concluso Sorrentino.