Lacrime a Villaricca per Rocco D’Alterio, il 36enne è morto dopo l’incidente sulla Circumvallazione esterna

Tragico incidente all’alba, lungo la Circumvallazione esterna in zona Melito. A perdere la vita Rocco D’Alterio, 36enne residente a Villaricca, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto.

Secondo una prima ricostruzione, due auto procedevano affiancate ad alta velocità quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbero toccate. Una delle vetture ha perso il controllo, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muretto. L’impatto è stato violentissimo e per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Marano, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

