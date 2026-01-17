Lacrime a Villaricca per Rocco D’Alterio, il 36enne è morto dopo l’incidente sulla Circumvallazione esterna

PUBBLICITÀ

Tragico incidente all’alba, lungo la Circumvallazione esterna in zona Melito. A perdere la vita Rocco D’Alterio, 36enne residente a Villaricca, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto.

Secondo una prima ricostruzione, due auto procedevano affiancate ad alta velocità quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbero toccate. Una delle vetture ha perso il controllo, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muretto. L’impatto è stato violentissimo e per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Marano, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.