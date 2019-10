Ladra ‘golosa’ in Campania. Prenota un banchetto per 20 persone, lo consuma e scappa senza pagare

Ha prenotato un banchetto per 20 persone in un noto ristorante di Cava de’ Tirreni. Ma quando l’evento è terminato ha fatto perdere le sue tracce, dopo aver consumato ovviamente quello che c’era da mangiare. Protagonista dell’episodio una donna residente in Abruzzo, la quale adesso è stata mandata sotto giudizio dal tribunale di Nocera Inferiore. I fatti risalgono al 4 aprile del 2017, quando l’autrice della fuga aveva raggiunto l’accordo privatamente con il ristorante, stabilendo una cifra di 45 euro a persona: totale di circa 900 euro.

La titolare del ristorante aveva servito i pasti come previsto, ma con il passare dei giorni non aveva ricevuto la cifra che aveva pattuito con la donna. Così è scattata la denuncia e la conseguente ape

Il banchetto fu celebrato e la titolare del ristorante aveva servito i pasti ai commensali, come previsto. Poi, con il passare dei giorni, non aveva ricevuto il corrispettivo prezzo pattuito, denunciando ai carabinieri che la donna che aveva effettuato la prenotazione, aveva fatto perdere le sue tracce. Da lì l’apertura di un’indagine, con la contestuale individuazione dell’indagata, una 34enne, che ora sarà processata dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore.