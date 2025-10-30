PUBBLICITÀ
Largo Maradona riapre ai turisti, trovato l'accordo col Comune
Largo Maradona riapre ai turisti, trovato l’accordo col Comune

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Nel pomeriggio di ieri, 29 ottobre, alla vigilia del compleanno di Maradona, è arrivata la tanto attesa svolta. Il sindaco Gaetano Manfredi, insieme al presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola e all’assessora Teresa Armato, ha incontrato Bostik, il custode e curatore del celebre spazio dedicato a Diego Armando Maradona. L’incontro si è concluso con un accordo positivo, che ha portato alla riapertura dei cancelli di Largo Maradona, restituendo ai cittadini e ai numerosi turisti la possibilità di tornare ad ammirare gli altarini, le immagini e i cimeli dedicati al campione argentino.

Il sopralluogo e i prossimi passi

Il sopralluogo rientra nel percorso condiviso tra Comune e Camera di Commercio per definire il futuro dell’area, con l’obiettivo di affidarne la gestione al Comune e garantirne la piena fruizione pubblica. Nei prossimi giorni si lavorerà anche alla regolarizzazione delle licenze commerciali e delle autorizzazioni, attualmente sospese a seguito dei sigilli apposti dopo un intervento della polizia municipale. Un segnale di dialogo e collaborazione che segna una nuova fase per uno dei luoghi simbolo del culto maradoniano a Napoli.

