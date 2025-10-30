Largo Maradona riapre ai turisti, trovato l’accordo col Comune

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, 29 ottobre, alla vigilia del compleanno di Maradona, è arrivata la tanto attesa svolta. Il sindaco Gaetano Manfredi, insieme al presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola e all’assessora Teresa Armato, ha incontrato Bostik, il custode e curatore del celebre spazio dedicato a Diego Armando Maradona. L’incontro si è concluso con un accordo positivo, che ha portato alla riapertura dei cancelli di Largo Maradona, restituendo ai cittadini e ai numerosi turisti la possibilità di tornare ad ammirare gli altarini, le immagini e i cimeli dedicati al campione argentino.

Il sopralluogo e i prossimi passi

Il sopralluogo rientra nel percorso condiviso tra Comune e Camera di Commercio per definire il futuro dell’area, con l’obiettivo di affidarne la gestione al Comune e garantirne la piena fruizione pubblica. Nei prossimi giorni si lavorerà anche alla regolarizzazione delle licenze commerciali e delle autorizzazioni, attualmente sospese a seguito dei sigilli apposti dopo un intervento della polizia municipale. Un segnale di dialogo e collaborazione che segna una nuova fase per uno dei luoghi simbolo del culto maradoniano a Napoli.

PUBBLICITÀ