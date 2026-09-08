“Lascio il velo da suora, ho trovato l’amore”, la storia di Stella

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Un ex suora ha trovato l’amore a 63 anni. Una donna brasiliana di nome Stella ha sentito la ‘chiamata’ a 22 anni, entrando in convento nel suo Paese per poi trasferirsi in Italia nel 1987 per prendere i voti. Il suo cammino spirituale dura soltanto cinque mesi: Stella decide così di abbandonare la vita da suora e si apre all’amore.

La storia viene raccontata da Vanity Fair, che riporta come la donna sia uscita dal convento senza casa, lavoro e uno scopo nella vita, ma sentendo un forte senso di rinascita. Lei si immerge nella natura e trova un lavoro in montagna, diventando responsabile dell’accoglienza di una struttura ricettiva poi arriva Francesco.

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I due si erano già conosciuti nel 2012 quando l’uomo, sposato, frequentava il convento dove era ‘di stanza’ Stella per alcuni lavori di manutenzione. Dodici anni dopo, Francesco rimane vedovo e da lì nasce un inaspettato amore: lei al tempo ha 63 anni, lui 68: “L’amore è un abbraccio eterno che ti dice che sei a casa e ti dona pace“, ha detto Stella riferendosi alla loro storia.