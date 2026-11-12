PUBBLICITÀ

Un furgoncino con frigorifero spento che trasportava latticini è stato scoperto sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, a Battipaglia, dalla Polizia di Stato salernitana. Erano 39 le confezioni di fiordilatte e provola che, trasportate così, erano a rischio per i consumatori, dal momento che i prodotti hanno bisogno di refrigerazione continua e, soprattutto, mancando anche i documenti di provenienza e di tracciabilità non è stato possibile neanche capire da dove arrivassero.

Latticini trasportati nel frigo spento, scatta il maxi-sequestro nel “feudo” dell’oro bianco

La merce è stata così sequestrata e il conducente multato, in attesa di ulteriori controlli sui latticini per chiarirne l’origine e soprattutto se vi fossero controindicazioni per gli ignari consumatori.

PUBBLICITÀ

Tutto è iniziato con un semplice controllo dell’autocarro, che ha portato alla scoperta iniziale del frigorifero spento e delle 39 confezioni di fiordilatte e provola al suo interno. Inoltre, è emersa l’assenza della documentazione necessaria a garantire la provenienza e la tracciabilità dei prodotti alimentari, che risultavano sprovvisti dei documenti di trasporto: di fatto, la loro origine e la loro produzione è risultata sconosciuta.

Infine, il conducente è stato trovato senza cinture di sicurezza e multato sia a livello economico sia di 5 punti sulla patente. La merce sequestrata è stata affidata al personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno. “La Polizia Stradale”, fanno sapere in una nota dalla Questura di Salerno, “rinnova il proprio impegno nel garantire controlli costanti lungo la rete viaria, affinché il trasporto degli alimenti avvenga nel rispetto delle regole e a salvaguardia della salute pubblica”.