L’Ave Maria del cantante neomelodico preoccupa la processione del Santo, riunione in Prefettura

La Prefettura di Catania ha attenzionato la processione di San Sebastiano ad Acireale del prossimo 20 gennaio. Secondo Il Giornale di Sicilia potrebbe esserci la possibilità che il cantante neomelodico Gianni Vezzosi possa cantare l’Ave Maria durante una pausa del corteo religioso. Il prefetto Claudio Sammartino ha convocato un comitato provinciale per l’ordine la sicurezza a Palazzo del Governa.

“La diocesi di Acireale, la Basilica San Sebastiano e il Comitato festeggiamenti comunicano, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del compatrono San Sebastiano, che avranno luogo lunedì 20 gennaio 2020 nella città di Acireale, di essere totalmente estranei alle voci circolate negli ultimi giorni che vorrebbero una sosta programmata del fercolo dinanzi ad una esibizione di musica neomelodica. La presente diocesi, la Basilica ed il Comitato non avallano alcuna iniziativa similare ed autorizzano, altresì, tutte le altre soste tradizionali e di natura tecnica” questo il contenuto della nota congiunta diffusa sulla pagina Facebook.