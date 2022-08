Addio a ‘Lillo’ di Johnny Stecchino, la commovente lettera di Benigni

Il mondo del cinema piange Alessandro De Santis. L’attore divenne famoso per aver interpretato il personaggio Lillo nel film Johnny Stecchino di Roberto Benigni. Si tratta del migliore amico del protagonista, affetto dalla sindrome di Down.

De Santis è morto a Roma all’età di 50 anni. A darne notizia sono stati i familiari, che hanno raccontato di essere stati contattati dal celebre attore e regista: “Abbiamo ricevuto una lettera di condoglianze e cordoglio da Benigni e questo ci ha molto colpito”, hanno dichiarato i congiunti dell’attore , cogliendo poi l’occasione per annunciare i funerali che si terranno domani nella chiesa di San Frumenzio a Roma.

Johnny Stecchino fu premiato, nel 1992 con uno speciale David di Donatello e ottenne due Nastri d’argento e due Ciak d’oro. Celebre la scena, censurata nella versione del film uscita negli Stati Uniti, in cui il protagonista Dante, interpretato da Benigni, dava ingenuamente la cocaina all’amico Lillo come rimedio per il diabete. Acquistata la notorietà grazie al film di Benigni, De Santis recitò anche in I bambini della sua vita al fianco di Piera Degli Esposti e Nino Frassica, per la regia di Peter Marcias.

LE DEDICHE PER LILLO

“Ci troviamo la pagina piena di post quando muore un attore famoso. Oggi è morto un amico che, tra le tante cose, ha anche fatto l’attore. Si tratta di Alessandro de Santis, che molti di voi ricordano recitare la parte di Lillo nel film Johnny Stecchino. Ciao Alessandro, sei stato magnifico”, scrive sui social Stefano Procacci.

“E’ venuto a mancare Alessandro De Santis, per gli amici dell’AIPD Alex. Alex è diventato famoso per aver interpretato insieme a Roberto Benigni il film “Johnny Stecchino”, in cui interpretava l’amico Lillo. AIPD, con cui Alex ha condiviso tante esperienze, si stringe alla sua famiglia in un abbraccio fortissimo e pieno di affetto“, queste le parole di cordoglio dell’Associazione Italiana Persone Down – AIPD Nazionale.