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Una tragedia si è consumata nella notte allo svincolo autostradale dell’A1 all’altezza di Afragola, in provincia di Napoli. Un incidente stradale, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha causato la morte di due persone e il ferimento di una terza.

Il comunicato di Autostrade

“Poco prima delle 8:45, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il nodo A1/A16 ed il nodo di Acerra-Afragola in direzione Roma, sono terminate le turbative precedentemente causate da un incidente, ora risolto avvenuto questa notte, che ha visto il coinvolgimento di due autovetture, al km 750, dove ora il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia”.

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