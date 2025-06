Lite in spiaggia a Varcaturo finisce in tragedia, Nicola muore dopo l’accoltellamento

PUBBLICITÀ

Una lite sul lido “Palma Rey” di Castel Volturno finisce in tragedia. Un ragazzo di 18 anni, Nicola Mirti, viene colpito con due coltellate al torace.

Subito soccorso dall’ambulanza del 118 viene trasportato d’urgenza all’Ospedale Santa maria delle Grazie di Pozzuoli. Qui, però, purtroppo, il giovane sarebbe deceduto poco dopo.

Lite in spiaggia a Castel Volturno finisce in tragedia, Nicola muore dopo l’accoltellamento

A denunciare l’accaduto è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook:

“Ragazzo accoltellato su un lido di Varcaturo. Ci giunge notizia che intorno alle 13:15 un ragazzo è stato accoltellato allo stomaco presso una struttura balneare di Varcaturo. Il tutto pare sia scaturito da un litigio per futili motivi. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da una ambulanza privata che si trovava di passaggio ed è in condizioni disperate! Oramai la maggior parte dei giovani girano armati, anche solo per una giornata al mare, questo è un vero e proprio allarme sociale! Aggiornamento ore 14:15: il ragazzo accoltellato è deceduto! Due fendenti al torace le causa della morte”.

Nicola Mirti, 18 anni, era in spiaggia questa domenica con un gruppo di amici. Lui e l’accoltellatore si conoscevano. Poco dopo le ore 13 un incontro fortuito in spiaggia, tra la folla. Poi la lite e le coltellate fatali. Terrore tra i bagnanti con le spiagge molto affollate in una delle prime vere domeniche estive.

Immediatamente sono scattate le indagini delle forze dell’ordine che si sono recate sul posto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sono stati eseguiti i rilievi e sono state raccolte le prime testimonianze.

Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire tutti gli istanti della tragedia ed individuare i responsabili.

