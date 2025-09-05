Lite tra vicini a Marano, spunta un cric: donna cade dalle scale

PUBBLICITÀ

Tensione nella serata di ieri in via Arbusto, a Marano, dove, come riporta Il Mattino, un episodio familiare avrebbe innescato una violenta lite condominiale. Secondo una prima ricostruzione, un padre in evidente stato di alterazione alcolica avrebbe aggredito il figlio, attirando l’attenzione di una vicina di casa.

Nel tentativo di intervenire, la donna sarebbe rimasta coinvolta insieme alla figlia, colpita durante il trambusto. La situazione è poi degenerata con l’arrivo del marito della vicina, che avrebbe tentato di introdursi nell’abitazione dell’uomo armato di un cric. Nella confusione, la moglie dell’aggressore è caduta dalle scale, riportando delle conseguenze.



Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia locale, che hanno denunciato due persone coinvolte nella rissa. I residenti riferiscono di essere intervenuti solo per tutelare i minori presenti.