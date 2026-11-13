Lo sfogo di mamma Patrizia: “Domenico si poteva salvare, c’è stata negligenza”

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“La cosa che fa più male è che Domenico si poteva salvare e oggi è stato ribadito. È una situazione che fa male”. È il drammatico sfogo della madre di Domenico, Patrizia Mercolino, all’esterno dell’aula 115 del tribunale di Napoli dove si è svolto il controesame dei periti del gip di Napoli delegati per l’incidente probatorio sulla morte del piccolo.

Patrizia parlando con i cronisti denuncia presunte omissioni e negligenze sanitarie: “Io chiedo solo giustizia”, dice, sottolineando quanto sia difficile affrontare le aule e ripercorrere tutte le fasi della vicenda. Al centro della denuncia vi è il lavoro dei sanitari: “La verità è che c’è stata negligenza, non hanno fatto il loro lavoro come lo devono fare”.

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La madre punta il dito in particolare sulla gestione successiva all’intervento: “La cosa più grande è che non è stato salvato mio figlio dopo il trapianto, perché si poteva salvare”. Da qui la ferma promessa di andare avanti senza sosta: “Sono mesi che aspettavo questo momento, lotterò finché non avrò giustizia per mio figlio. Devono pagare tutti, tutti quelli che hanno sbagliato”.